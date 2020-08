Roma. Non si ferma all’alt e tenta di investire un carabiniere: arrestato dopo una rocambolesca fuga (Di giovedì 27 agosto 2020) I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 25enne peruviano, ma residente a Monterotondo, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di tentato omicidio e resistenza a Pubblico Ufficiale. IL tentaTIVO DI investire IL carabiniere Ieri pomeriggio, impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale in via Fracchia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno imposto l’alt al giovane, in transito a bordo di un’autovettura, che non si è fermato ma ha accelerato il veicolo tentando di investire un carabiniere e scappando ad alta velocità. LA FOLLE fuga E L’INSEGUIMENTO Ne è scaturito un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

