ROG Swift 360Hz PG259QN: presentato il monitor gaming più veloce al mondo (Di giovedì 27 agosto 2020) ROG Swift 360Hz PG259QN, il monitor da gaming più veloce al mondo, sarà disponibile a partire da settembre ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia ROG Swift 360Hz PG259QN, il monitor gaming dedicato più veloce al mondo. ROG Swift PG259QN offre performance mai viste prima ed un enorme vantaggio sui propri avversari in qualsiasi tipo di gioco, dai simulatori agli FPS. Il monitor è dotato di un pannello Fast IPS Full HD (1920 x 1080) con refresh rate a 360Hz, tempo di risposta di 1ms gray-to-gray (GTG) e tecnologia NVIDIA G-SYNC per garantire un gameplay fluido ... Leggi su tuttotek

