I Challenger 2, carri armati schierati dall'Esercito di sua Maestà in tutti i teatri in cui il Regno Unito ha operato negli ultimi venti anni, sono destinati ad andare in pensione. Ecco cosa accade quando una delle maggiori potenze militari della storia deve farsi i conti in tasca per risparmiare milioni di sterline e stare … Nessuno vuole mandare in pensione i tank di Sua Maestà

Ultime Notizie dalla rete : Nessuno vuole Sondrio, nessuno vuole le scuole della Valle IL GIORNO Carlos Maria, il figlio di Corona chiede scusa: “Mi dispiace, ho sbagliato, non sono omofobo”

Carlos Maria, invece, ha semplicemente fatto mea culpa, senza troppi giri di parole. “È stato un errore, mi dispiace, non volevo, non ce l’ho con nessuno. Non sono omofobo, non ce l’ho con i gay, con ...

Presunte minacce a giornalista, dimesso vicesindaco Sanremo

SANREMO - Il vicesindaco e assessore al Turismo e Manifestazioni del Comune di Sanremo, avvocato Alessandro Sindoni, si è dimesso per una bufera mediatica e politica, iniziata nei giorni scorsi dopo c ...

