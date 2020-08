NBA – Caso Jacob Blake, meeting dei giocatori concluso: i Playoff riprendono regolarmente (Di giovedì 27 agosto 2020) Nelle ultime ore i giocatori NBA hanno reagito in maniera decisa, impetuosa, con il cuore. La dura protesta per l’episodio Jacob Blake, afroamericano colpito da 7 proiettili alla schiena, esplosi dalla polizia nonostante fosse inoffensivo, ha scosso lo sport USA. Gli atleti della palla a spicchi hanno boicottato le 3 partite che si sarebbero dovute giocare nella notte italiana, minacciando addirittura di terminare qui la stagione, volontà espressa da Lakers e Clippers. Diversi incontri si sono tenuti fra giocatori, dirigenti e proprietari delle franchigie. L’ultimo meeting, quello fra i cestisti, è stato decisivo per le sorti della stagione: nessuno stop, si gioca. I Playoff riprendono regolarmente, le partite non ... Leggi su sportfair

Davide : Guardando a come l’NBA sta boicottando i playoff per reagire al caso Jacob Blake, viene da sperare che anche in Ita… - SkySportNBA : A pochi minuti dall'inizio di gara-5 tra Milwaukee e Orlando, i Bucks non sono ancora scesi in campo pensando seria… - SkySportNBA : ULTIM'ORA NBA CASO BLAKE, MILWAUKEE NON GIOCA PER PROTESTA I BUCKS HANNO DECISO DI BOICOTTARE GARA-5 ? - SkydAnc3R : A mio avviso peggio di così non potevano gestirla. Sminuito in meno di 24 ore il gesto dei Bucks e dato fiato agli… - alessandro_rota : RT @Open_gol: Anche il vicepresidente dei Bucks invoca la fine anticipata della stagione: «Alcuni valori sono più grandi del basket» https:… -