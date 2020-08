Lazio, in 24 ore +152 casi, 102 a Roma, e un morto Ad oggi già 600 contagiati dalla Sardegna (Di giovedì 27 agosto 2020) Leggera flessione dei nel . Secondo il bollettino di oggi, giovedì 27 agosto 2020 , oggi i nuovi casi di registrati sono 152, con un decesso. La maggior parte di questi, 102, si sono verificati a Roma. Leggi su leggo

LegaSalvini : ++ OGGI MATTEO SALVINI IN CAMPANIA, LAZIO E TOSCANA! ++ ?? ORE 9.00 CASERTA ?? “Colazione con Salvini' - 'Gran Caffè… - fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Impennata delle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti casi dal 16 maggio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2020 ore 18:15: VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2020 ORE 18… - mummy53690440 : Nel Lazio 152 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 102 solo a Roma continua su: -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio ore

Cronaca - La maggior parte di questi, 102, si sono verificati a Roma. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro, circa 2/3, ed in particolar modo con link dalla Sardegna, 46%, - spiega ...Roma, 27 ago. (askanews) – Ancora in salita i contagi da coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute. 1.411 nelle ultime 24 ore, 5 i morti e 225 i guariti. Scendono di ...