Jackson Hole virtuale al via: tempi maturi per cambio strategia della FED? (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – Si alza il sipario, oggi giovedì 27 agosto, sul summit di Jackson Hole, in Wyoming, uno degli appuntamenti economici più attesi e importanti dell’anno, spesso utilizzato dai banchieri centrali per mandare messaggi di politica monetaria. Molto attesa la riunione di quest’anno che – causa coronavirus – cambia pelle e si svolgerà in videoconferenza. Per i banchieri che si confronteranno sulla solidità della ripresa dell’economia globale attraverso uno schermo, dunque, nessuna passeggiata nello scenario mozzafiato del Gran Teton National Park. Mercati e investitori alla finestra e riflettori puntati, in particolare, sul Presidente della FEDeral Reserve, Jerome Powell che aprirà ufficialmente i lavori. In occasione del ... Leggi su quifinanza

