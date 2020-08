InVisible Cities: da Gorizia per esplorare le Identità di confine (Di giovedì 27 agosto 2020) Si partirà da Gorizia (dal 28 al 30 agosto) con tre diversi percorsi itineranti a cielo aperto, tre modi per raccontare una città e le persone che la abitano con sguardi e linguaggi differenti. Ricostruzione storica, performance teatrale, narrazione multimediale si intrecciano restituendo una molteplicità di narrazioni sul presente e sul passato. La seconda tappa del festival è in programma a Gradisca d’Isonzo, dal 3 al 7 settembre. Il 12 e 13 settembre la rassegna chiuderà a Duino-Aurisina FVG – Nuova edizione per In\Visible Cities, che in questo 2020 si appresta a riflettere e far riflettere, attraverso i linguaggi del teatro, della danza, della musica, sulle contaminazioni, evoluzioni e mutazioni identitarie nel corso del tempo, soffermandosi sul racconto delle aree di ... Leggi su udine20

