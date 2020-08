Hogan travolto dal golf-gate, la Commissione Ue perde un pezzo (Di giovedì 27 agosto 2020) Phil Hogan, commissario europeo al Commercio, ha presentato mercoledì sera le dimissioni alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Il politico irlandese è stato travolto dal golf-gate, che in Irlanda ha già fatto perdere la carica al ministro dell’Agricoltura e a un senatore del partito di governo Fine Gael: non hanno rispettato le norme sanitarie imposte agli irlandesi nella lotta al Covid, partecipando il 19 agosto a una cena della Oireachtas golf Society, a Galway, alla presenza di un’ottantina … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

