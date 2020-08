Gazzetta su Sarri: "E' ricco ma povero dopo la Juve: prova malinconia mista a pentimento" (Di giovedì 27 agosto 2020) Alfredo Pedullà per La Gazzetta dello Sport ha tracciato un profilo di Maurizio Sarri a poche settimane dall'esonero con la Juve: "Sarri non ha rabbia, ma malinconia, inquietudine, smarrimento misto a pentimento. Leggi su tuttonapoli

Alfredo Pedullà per La Gazzetta dello Sport ha tracciato un profilo di Maurizio Sarri a poche settimane dall'esonero con la Juve: "Sarri non ha rabbia, ma malinconia, inquietudine, smarrimento misto a ...Sulla Gazzetta dello Sport Alfredo Pedullà è tornato a parlare dell'esonero di Maurizio Sarri. Con Paratici il rapporto è andato via via peggiorando. Che se la Juventus voleva un gestore, doveva tener ...