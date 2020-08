Formula Uno, ufficiale: il Gp di Monza confermato fino al 2025 (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Gran Premio d’Italia di Formula Uno ha sede ormai da tantissimi anni a Monza e rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appsssionati italiani, che approfittano dell’evento per stringersi in un unico abbraccio alla Ferrari. Quest’anno l’evento si terrà regolarmente, come da tradizione il primo weekend di settembre, ma senza la presenza del pubblico. … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

