Emma Marrone: “Uscita definitivamente dalla malattia, quando l’ho saputo sono morta e risorta!” (Di giovedì 27 agosto 2020) Emma Marrone si è confidata a cuore aperto in una lunga intervista tra le pagine del settimanale Grazia. La cantautrice salentina, nel corso della chiacchierata, ha dato una bellissima notizia che farà tirare un sospiro di sollievo agli estimatori che la seguono da tempo. Emma Marrone: “sono uscita dalla malattia, quando l’ho saputo? morta e... L'articolo Emma Marrone: “Uscita definitivamente dalla malattia, quando l’ho saputo sono morta e risorta!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

RDS_official : Emma Marrone: è in arrivo 'Latina', il suo nuovo (attesissimo) singolo! - fanpage : Una splendida notizia! - SkyTG24 : Emma Marrone uscirà con un nuovo singolo il 28 agosto, svelati gli autori - Ary1797 : RT @Radio105: Che splendida notizia, siamo super felici per @MarroneEmma ?? #emmamarrone #musica - KriC021 : RT @RepSpettacoli: Emma Marrone: 'Sono definitivamente uscita dalla malattia' -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

La cantante ha raccontato le sue emozioni in una intervista. Emma Marrone è finalmente fuori dalla malattia: ad annunciarlo è stata la stessa cantante in una recente intervista in cui ha rivelato le s ...Emma Marrone ha vinto la battaglia contro il tumore. Lo ha annunciato la cantante di origini salentine in un’intervista a Grazia, che le ha dedicato la copertina. Ora è finalmente libera: la malattia ...