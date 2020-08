Emma Marrone “Sono uscita definitivamente dalla malattia” (Di giovedì 27 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – In un'intervista a Grazia, in edicola questa settimana, Emma Marrone racconta che quest'anno ha avuto paura tante volte. Il momento peggiore? «Quindici giorni fa, quando ha squillato il telefono ed era il mio medico. Ho pensato: “Ci risiamo”. Ho immaginato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece…», confida la cantante. «Invece mi diceva che, in base agli ultimi esami, sono uscita definitivamente dalla malattia. Ecco, in quell'istante sono morta e risorta». Emma confida al magazine diretto da Silvia Grilli i momenti in cui si è sentita “morta e risorta”. «Sono diventata una donna, mi sono guadagnata rispetto», dichiara la cantante. Interpellata se la determinazione premia, la ... Leggi su liberoquotidiano

