Diritti Serie A, Alleanza Cvc e Advent: pronta offerta da 1,3 miliardi (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – Acquisire una quota di minoranza nella media company che gestirà i Diritti tv della Serie A italiana nel 2021-2024. Con questo obiettivo la cordata formata dai due colossi del private equity Cvc Capital Partners e Advent International e dal fondo di investimento Fsi, sarebbero pronti a lanciare un’offerta in combinata che – come riporta il Financial Times – ammonterebbe a 1,3 miliardi di euro. I rumor parlano di una quota pari al 10%. Se così fosse la valutazione totale sarebbe di 13 miliardi, ovvero 2 in più rispetto al valore attribuito dalla precedente offerta di Cvc di inizio 2020. Nel dettaglio – spiega il quotidiano britannico – Cvc avrebbe la metà della quota da acquisire, ... Leggi su quifinanza

