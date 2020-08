Deschamps: “Rabiot è tornato alla Juve su ottimi livelli. Mbappé ha fatto delle cose interessanti” (Di giovedì 27 agosto 2020) Deschamps, commissario tecnico della Nazionale francese, ha parlato anche di Lionel Messi nella conferenza stampa (Pogba e Ndombele positivi al covid-19). Queste alcune delle dichiarazioni: “E’ una questione che non riguarda me ma Lionel e il Barcellona. Griezmann era felice di giocare con Leo, non erano incompatibili. A volte hanno funzionato, a volte meno. All’Atletico però la squadra era costruita attorno a lui. Mbappé ha fatto delle cose interessanti, avrebbe potuto farne altre meglio nelle ultime gare. Martial? Spero che venga risparmiato dagli infortuni e che questo gli darà l’opportunità di giocare in gruppo per queste due partite.” Il ct dopo ha parlato di Rabiot, convocato in extremis per sostituire Ndombele positivo al coronavirus: ... Leggi su alfredopedulla

PavelDiallo : RT @Guillaumemp: Deschamps : “Con #Rabiot è successo quello che è successo. Ma in questi due anni è rimasto selezionabile e non sono uno ch… - Daniele82529070 : Francia, Deschamps su Rabiot: «Alla Juventus è tornato su ottimi livelli» - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Pogba ha il coronavirus: niente nazionale. E #Deschamps 'perdona' #Rabiot #Francia - Fprime86 : RT @ETGazzetta: #Pogba ha il coronavirus: niente nazionale. E #Deschamps 'perdona' #Rabiot #Francia - Da_Saz : RT @ETGazzetta: #Pogba ha il coronavirus: niente nazionale. E #Deschamps 'perdona' #Rabiot #Francia -

Ultime Notizie dalla rete : Deschamps “Rabiot