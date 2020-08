Cecilia Rodriguez, quel gesto di Ignazio Moser che fa sperare i fan della coppia (Di giovedì 27 agosto 2020) Se Gabriele Parpiglia sembra convinto del fatto che la rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sia definitiva, alcuni movimenti social da parte dei due sembrano smentire l’ipotesi del giornalista di Chi. A farlo notare, Deianira Marzano. Lei voleva un figlio, mentre lui non era pronto a farsi una famiglia. Questa, almeno, sarebbe una delle … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Novella_2000 : Ignazio via dall’Italia, Cecilia con Jeremias: retroscena sull’addio - IncontriClub : Crisi Cecilia Rodriguez - Ignazio Moser: gelosia dietro la rottura, i nuovi retroscena - BITCHYFit : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i motivi della rottura e una nuova fiamma - infoitcultura : Crisi Cecilia Rodriguez - Ignazio Moser: gelosia dietro la rottura, i nuovi retroscena - VicolodelleNews : ‘#Gossip’ #IgnazioMoser e #CeciliaRodriguez: segnali di riavvicinamento che alla gola profonda sfuggono ma che le t… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez

La loro è un’altra delle coppie che è stata padrona del gossip dell’estate. Ma ora insieme alla bella stagione potrebbe essere giunta al capolinea anche la loro storia. Parola di Gabriele Parpiglia! I ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, c’è crIsi all’orizzonte, anzi, è già in corso con i due che da un po’ non starebbero più insieme dopo aver passato quasi tutta l’estate fianco a fianco, come hanno m ...