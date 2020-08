Carabinieri: cambio al vertice della compagnia di Eboli, Geminale in Piemonte (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEboli – cambio al vertice della compagnia dei Carabinieri di Eboli dove dal 7 settembre, al capitano Luca Geminale, succederà il capitano Emanuele Tanzilli. Originario di Roma e proveniente da Bergamo dove ha diretto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri, Tanzilli assumerà la guida della compagnia Ebolitana. Il capitano Geminale invece, assumerà l’incarico del comando della compagnia Carabinieri di Verbania, in Piemonte. Una importante carriera militare quella del giovane capitano. ... Leggi su anteprima24

(ANSA) - CAGLIARI, 26 AGO - Cambio al comando del Nas di Cagliari. Il maggiore Davide Colajanni dopo sei anni lascia l'incarico per andare a Roma, dove arriverà da tenente colonnello e andrà al Serviz ...

Melito, spaccio di cocaina e marijuana nel “parco Monaco”. Carabinieri arrestano 2 pusher

MELITO – I carabinieri della tenenza di Melito di Napoli hanno arrestato per spaccio di droga Ciro Galloro – 32enne di Miano – e Nicola Esposito – 29enne del posto – entrambi già noti alle ffoo. Duran ...

