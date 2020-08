Cane intrappolato in un tunnel, salvato dai Vigili del Fuoco dopo 10 ore di scavi (FOTO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDieci ore di lavoro. Ma alla fine ce l’hanno fatta. E’ salvo un Cane setter rimasto incastrato in un tunnel lungo circa 10 metri e profondo almeno 3. Tutto è accaduto la scorsa notte. Intorno alle 22, ai Vigili del Fuoco è pervenuta da Fragneto Monforte una richiesta di soccorso animale. Giunti sul posto, grazie all’utilizzo di una telecamera di profondità, i caschi rossi sono riusciti a individuare il povero animale finito nel tunnel. dopo una notte intera di lavoro, con scavi a mano e impiego di cuscini vetter di sollevamento per la rimozione di grandi massi, il Cane è stato raggiunto e liberato dagli ostacoli che ne impedivano l’uscita. L'articolo ... Leggi su anteprima24

