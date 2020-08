Bonus matrimoni, fino a 4.000 euro per chi si sposa in queste due Regioni (Di giovedì 27 agosto 2020) Non è passata la conversione in legge del cosiddetto “Bonus matrimoni 2020“, che avrebbe dovuto rilanciare un settore con un business che vale 15 miliardi di euro l’anno. Una delle misure più attese non è rientrata nel decreto Rilancio, lasciando a bocca asciutta chi avrebbe voluto riprogrammare fiere ed eventi. Solo due Regioni, Puglia e Sardegna, hanno deciso di muoversi autonomamente e di varare una delibera che permette alle coppie che vogliono sposarsi di usufruire comunque di un contributo. Bonus matrimoni in Puglia La prima a muoversi è stata la Puglia, che ha messo sul piatto 1.500 euro per coprire parte dei costi sostenuti dalle coppie che si sposano in regione entro fine ... Leggi su quifinanza

