Bonaventura ritrova la Nazionale, il Benevento è dietro l’angolo (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Con noi Bonaventura potrebbe ritrovare l’azzurro”. Parole e musica di Filippo Inzaghi, che due giorni fa alla Gazzetta dello Sport aveva spronato il centrocampista ad accettare il Benevento e legarsi al club sannita per la nuova avventura in serie A. E se è vero che la trattativa prosegue, con la Strega che ha alzato l’offerta per sbaragliare la concorrenza dell’Hellas Verona, lo è altrettanto che quella chiamata in Nazionale è già arrivata. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha infatti reso noti i 37 convocati per le sfide con Bosnia e Olanda di Nations League. Tra questi figura anche Jack Bonaventura, autore di un ottimo finale di stagione con il Milan. Al centrocampista, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Bonaventura ritrova Bonaventura ritrova la Nazionale, il Benevento è dietro l'angolo anteprima24.it Benevento, nuova offerta a Bonaventura. Tentativo per Kluivert

Operazione però che al momento sempre difficilissima. Oltre ad aver presentato una nuova offerta per Bonaventura (si attende ora una risposta), libero sul mercato dopo la fine del contratto con il Mil ...

