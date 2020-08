Winsconsin: due morti durante le proteste (Di giovedì 27 agosto 2020) A Kenosha, nel Wisconsin, non si fermano le proteste del movimento Black Lives mater innescate dal ferimento di Jacob Blake, 29enne afroamericano cui domenica scorsa la polizia ha sparato sette colpi alle spalle causandone una paralisi che non gli permetterà di camminare mai più. Blake è stato ferito mentre cercava di rientrare nella sua auto, dentro la quale c'erano i suoi figli di 3, 5 e 8 anni, che hanno assistito alla tragedia. L'uomo aveva avuto uno scontro con due poliziotti e uno dei due, quando ha cercato di rientrare in auto, lo ha strattonato e poi gli sono stati sparati sette colpo di pistola. Subito dopo l'accaduto sono cominciate le proteste per strada durante le quali due persone sono morte e tre sono rimaste ferite. Le due vittime sono state colpite una al petto e una alla testa. Da un video girato ... Leggi su blogo

