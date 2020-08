Valencia, comunicato ufficiale: un giocatore positivo, è in isolamento (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un positivo al coronavirus nel massimo campionato spagnolo. L’ultimo caso rilevato in Liga arriva dal Valencia che tramite un comunicato ufficiale spiega la situazione confermando che il giocatore in questione è in isolamento: “Negli ultimi test COVID-19 effettuati – si legge – è stato rilevato un positivo in uno dei calciatori che si sta allenando preseason con la prima squadra ed è stato, di conseguenza, isolato in casa, così come i suoi stretti contatti. Secondo i criteri dei rigidi protocolli di LaLiga e del club stesso, la prima squadra continua il suo programma di allenamento e le partite amichevoli previste per i prossimi giorni” Leggi su sportface

