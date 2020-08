Vacanze, Covid fa crollare spesa a tavola del 30% (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’emergenza Covid fa crollare del 30% la spesa turistica per la tavola a causa dell’assenza dei vacanzieri stranieri e della ridotta disponibilità economica di quelli italiani colpiti dalla crisi con drammatici effetti sulla ristorazione e sull’intera filiera agroalimentare. È quanto emerge da una stima della Coldiretti sulla spesa turistica per il consumo di pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche, che scende nel 2020 sotto i 20 miliardi di euro dopo una crescita costante nel corso dell’ultimo decennio. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Trento/Bolzano – Ci sono altri 3 nuovi casi positivi al Covid 19 in Trentino. Lo certifica il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che specifica che 2 di questi casi so ...

Coronavirus, svelato il trucchetto per eludere i controlli: “Basta fare così”

“Tachipirina e bottiglia gelata sulla fronte”: così una ragazza ha eluso i controlli in Sardegna ed è salita sul traghetto con la febbre. E come lei moltissimi altri… Con un poco di tachipirina e acq ...

