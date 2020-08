Usa: scontri per Blake, due morti nel Wisconsin (Di mercoledì 26 agosto 2020) Due persone sono rimaste uccise a colpi di pistola e altre una è rimasta ferita martedì notte a Kenosha, nello stato americano del Wisconsin, durante le manifestazioni contro la polizia per Jacob ... Leggi su tg.la7

