Una IA che rimuove automaticamente le ombre dai ritratti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un team di informatici di Google, MIT, e dell’Università della California di Berkeley, ha creato un impressionante strumento di “rimozione delle ombre” basato sull’IA che può realisticamente rimuovere le ombre più dure dai ritratti, lasciando intatte le ombre naturali. I risultati sono impressionanti. Il documento che descrive questa tecnologia è stato originariamente pubblicato a maggio, ma ha iniziato ad attirare l’attenzione lo scorso fine settimana quando il canale YouTube Two Minute Papers lo ha reso pubblico (il video lo vederte più in basso). La tecnologia stessa si basa non su una, ma su due reti neurali: una per rimuovere le ombre “estranee” che vengono proiettate da oggetti ... Leggi su fotografareindigitale

borghi_claudio : Ogni tanto però ci sono soddisfazioni nel guardare la televisione. Vedere la DE ROMANIS umiliata da una VALERIA CIA… - VincenzoDeLuca : Posso capire tutto, ma come si fa a fare i maggiordomi di chi per anni ha offeso #Napoli, la Campania e il Sud? C’è… - luigidimaio : Dopo decine e decine di costituzionalisti che si sono spesi a sostegno del #tagliodeiparlamentari, anche uno studio… - rocco_942 : RT @INVALSIopen: IEA ICCS è una ricerca internazionale che indaga in che modo i giovani vengono preparati per svolgere in modo attivo il pr… - sugamelotutto : RT @Veggente95: Punto primo:non costano due euro cogliona,sennò non mi lamenterei. Punto secondo:spendere 500€ per un concerto non è la ste… -

Ultime Notizie dalla rete : Una che Osaka, un’attivista che onora il tennis La Repubblica Mario Paciolla e il mouse sporco di sangue: «La sua morte un prezzo per la caduta di un ministro?»

Un suicidio a cui la famiglia del volontario in forza all’Onu non ha mai creduto. Gli elementi che emergono portano sulla strada di una sorta di complotto internazionale, dove anche l’Onu avrebbe ...

Recanati: patrocinio a GenderEvolution, Fratelli d'Italia pungola: "Interesse per i diritti civili o mera campagna elettorale?"

Vogliamo subito dire che siamo contenti di questo fervore organizzativo, segno che la città ha ritrovato, dopo anni di sonno, una vitalità necessaria ad alimentare il dibattito. L'evento oggetto della ...

Un suicidio a cui la famiglia del volontario in forza all’Onu non ha mai creduto. Gli elementi che emergono portano sulla strada di una sorta di complotto internazionale, dove anche l’Onu avrebbe ...Vogliamo subito dire che siamo contenti di questo fervore organizzativo, segno che la città ha ritrovato, dopo anni di sonno, una vitalità necessaria ad alimentare il dibattito. L'evento oggetto della ...