Uccide il marito con l’aiuto di 6 dei loro 55 figli per questioni finanziarie: indagata una deputata (Di mercoledì 26 agosto 2020) La deputata brasiliana Flordelis de Souza, famosa anche come cantante Gospel, è stata accusata di essere la mandante dell’omicidio del marito assieme ad alcuni dei suoi 55 figli l’anno scorso. Aveva già tentato varie volte di avvelenarlo A quasi un anno di distanza dall’omicidio del pastore 42enne Anderson do Carmo, avvenuto il 16 giugno … L'articolo Uccide il marito con l’aiuto di 6 dei loro 55 figli per questioni finanziarie: indagata una deputata NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

La deputata brasiliana Flordelis de Souza, famosa anche come cantante Gospel, è stata accusata di essere la mandante dell’omicidio del marito assieme ad alcuni dei suoi 55 figli l’anno scorso. Aveva g ...

