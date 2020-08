Traffico Roma del 26-08-2020 ore 13:30 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Luceverde Roma pomeriggio dalla redazione ancora disagi in seguito ad un incidente avvenuto alle porte di Roma sulla A1 Roma-firenze code tra la diramazione Roma nord Ponzano Romano direzione Firenze in città prudenza per un incidente avvenuto in via Ludovico di Breme all’altezza di via Maria Barbara Tosatti per un altro incidente si viaggia a rilento in via Carlo Lorenzini all’altezza di via Isidoro del Lungo lavori in via del Trullo riduzione di carreggiata è senso unico alternato all’altezza di via del tempio di Diana sino al 22 settembre Ricordiamo anche oggi lavori di potatura su via Cristoforo Colombo o carreggiata ridotta tra Viale Marco Polo e via Capitan Bavastro verso l’Eur per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 26-08-2020 ore 12:30 RomaDailyNews Vueling riduce del 20% la capacità offerta a settembre. Meno 34% in Italia

Il network globale di Vueling coprirà a settembre 208 rotte (1.762.680 milioni di posti disponibili) rispetto alle 225 di agosto, riducendo del 20% la capacità offerta. La compagnia punta a mantenere ...

Incendio di sterpaglie, nuvola di fumo si vede dal Raccordo: possibili ripercussioni su traffico

Grosso incendio di sterpaglie in via di Sant'Alessandro, zona Casal Monastero, periferia di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Loc ...

Grosso incendio di sterpaglie in via di Sant'Alessandro, zona Casal Monastero, periferia di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Loc ...