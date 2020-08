Torneo di Cincinnati: Berrettini si arrende ad Opelka (Di mercoledì 26 agosto 2020) Con l’eliminazione di Matteo Berrettini finisce l’avventura degli azzurri al Torneo di Cincinnati. Sulla superficie in cemento di Flashing Meadows, il tennista romano(ottavo nel ranking) è stato sconfitto in due set dallo statunitense Reiyla Opelka( n.39 al mondo) con il punteggio di 6-3, 7-6(4)); per l’americano 29 vincenti con 19 ace e nessuna palla break concessa, mentre l’italiano ha perso una volta il servizio al primo set. Tennis, agli UTS arrivano Berrettini e Tsitsipas L’ AZZURRO: “Opelka HA GIOCATO MEGLIO DI ME, QUANDO SERVE COSI LA PALLA NON SI PRENDE”. L’ azzurro ammette la superiorità dell’avversario: “È stato più bravo di me nel game in cui mi ha breakkato nel primo set, e ... Leggi su sport.periodicodaily

