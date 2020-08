Squadra Speciale Cobra 11: trama episodi 26 agosto 2020 su Rai 2 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Squadra Speciale Cobra 11 episodi 26 agosto. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 26 agosto 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 24 episodio 7 Carnivors. Semir sta bevendo birra all’esterno di un pub, quando nota un uomo armato. Gli intima l’alt, ma l’uomo fugge. Semir si mette subito al suo inseguimento e durante la corsa l’uomo perde la pistola. Lo insegue all’interno di un edificio dove sente dei colpi di arma da fuoco. Scopre che il fuggitivo è stato ucciso da un ... Leggi su cubemagazine

EasyMediaAsia : Il primo giorno di Pirlo da allenatore della Juventus. Ora serve la squadra ||| Speciale Avsim… - rebeccaneedfood : @ilvigliacco Ovvio ma lui ha un posto speciale nel mio cuore perché molti lo vedono come l’antagonista quando lui h… - LorenzoMainieri : Squadra Speciale Cobra 11: alle 21:20 su @RaiDue - AndyLaSfigata : Stasera guilty pleasure maxima: Squadra Speciale Cobra 11 Anche se una stagione senza bono non ce la meritavamo, ma dettagli - bellacafo21 : Ex compagno? ?? Okay che la mia 21 è speciale ma non pensavo così tanto. Due 21 in squadra ahaha -