Salvini: «Faraone e Renzi sono solo dei poveretti. Conte, Pd e M5S sono pericolosi e incapaci» (Di mercoledì 26 agosto 2020) «Non mi bastavano i processi per sequestro di persona». Matteo Salvini va al contrattacco. «La sinistra (nella persona del signor Faraone) mi ha denunciato, insieme al governatore della Sicilia Musumeci, per “procurato allarme”, “abuso d’ufficio” e “diffamazione”». Questo «perché io e Musumeci abbiamo detto basta con gli abusi i morti in mare basta con il virus che torna. Ma Renzi dov’è, Conte dov’è, Lamorgese dov’è? Zingaretti, Di Maio non va disturbato perché ospita il ministro degli Esteri cinese. Chissà che porti qualche monopattino elettrico per Toninelli e la Azzolina». Salvini: «Denunciatemi quanto volete…» «Già il 3 ottobre ... Leggi su secoloditalia

