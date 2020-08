Riesumare i defunti e offrire loro cibo e sigarette: l’insolita tradizione della tribù Toraja (Di mercoledì 26 agosto 2020) La tribù dei Toraja, in Indonesia, segue la tradizionale celebrazione annuale in cui i corpi dei defunti vengono dissepolti e poi vestiti come rito di buon augurio. Quella che in occidente può sembrare una celebrazione dalle tinte macabre, è in realtà un rituale tipico del popolo Toraja che vive nel sud dell’isola di Sulawesi. Il … L'articolo Riesumare i defunti e offrire loro cibo e sigarette: l’insolita tradizione della tribù Toraja NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Riesumare defunti Riesumare i defunti e offrire loro cibo e sigarette: l’insolita tradizione della tribù Toraja NewNotizie