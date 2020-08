Reddito di cittadinanza, i primi impiegati in un Comune del Napoletano (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – Dal giardinaggio al servizio bibliotecario, dalla pulizia degli ambienti pubblici al supporto degli anziani, i primi cittadini che percepiscono il Reddito di cittadinanza e che inizieranno a svolgere attività per il Comune, sono di Bacoli. Tra le prime città d’Italia, Bacoli ha avviato la procedura per integrare i primi precettori di Reddito di cittadinanza all’interno del Comune dove saranno impegnati in servizi di pubblica utilità per un totale che varia dalle 8 alle 16 ore settimanali. Le mansioni svolte rientrano nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) nell’ambito dell’attuazione del Reddito di ... Leggi su anteprima24

davidefaraone : •Aboliamo il reddito di cittadinanza, torniamo al reddito d’inclusione •Aboliamo quota 100 •Investiamo su capitale… - fattoquotidiano : Reddito cittadinanza, superati i 3 milioni di beneficiari, + 17% su gennaio - repubblica : Roma, in giro a spacciare cocaina con il reddito di cittadinanza - itsmebabe1801 : RT @giuliaselvaggi2: Introducono il reddito di cittadinanza “Tanto poi troviamo un lavoro a chi lo percepisce”. Bloccano la prescrizione “T… - cgregorio52 : RT @Axen0s: e d'altronde a che cazzo serve il lavoro quando c'è il reddito di cittadinanza? Dio salvi questo paese dalla vera sinistra... -