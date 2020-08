Pomezia, novità per la mensa scolastica: la rata si pagherà in anticipo e a inizio mese (Di mercoledì 26 agosto 2020) Genitori preoccupati a Pomezia per le nuove modalità tariffarie con cui poter usufruire del servizio della mensa scolastica a partire dal prossimo ottobre. Come si legge nell’avviso pubblicato ad inizio agosto da quest’anno “gli utenti dovranno effettuare il pagamento mensile anticipato, di una rata fissa entro il giorno 10 di ciascun mese. L’utente può anche scegliere il pagamento trimestrale o annuale anticipato e in tal caso, solo per i residenti, si applicherà un’ulteriore anticipazioni”. «Siamo preoccupati per questa notizia – ci dice una mamma – Non si riesce a capire se in caso di assenza del bimbo si avrà un rimborso o meno. Inoltre sembra davvero eccessivo per chi come me ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Pomezia, novità per la mensa scolastica: la rata si pagherà in anticipo e a inizio mese -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia novità Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera