Pesanti accuse per Flavio Briatore: paga ed evita il reparto Covid (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non smettono di esistere, anzi ne nascono di nuove, le polemiche legate alla figura di Flavio Briatore che pare avrebbe pagato per un trattamento migliore Flavio Briatore (Fonte foto: Getty Images)Paghi ed hai un servizio migliore. A quanto pare, anche negli ospedali vige questa regola, ed a farne buon uso, sembra sia stato l’imprenditore italiano, Flavio Briatore. Il proprietario del Billionaire, ricoverato pochi giorni fa per Coronavirus, avrebbe infatti avuto la disponibilità per non essere trasferito nel reparto Covid. Questa, la bomba lanciata da L’Espresso, che vedrebbe l’ex team manager di Formula 1, ricoverato presso una delle aree solventi del San Raffaele di Milano, e non immischiato ... Leggi su chenews

zziatizia : RT @wolfstargcooc: sapete cosa mi fa stare davvero male? essere qui, per la seconda volta, a difendermi (ci) da accuse pesanti e insensate… - PaolaAnna8 : RT @beatrice_tom: L’ira di Musumeci contro Lamorgese: “Hotspot? Ma quando mai. Il Viminale è fuorilegge'. Il governatore conferma l'ordina… - starvquill : RT @wolfstargcooc: sapete cosa mi fa stare davvero male? essere qui, per la seconda volta, a difendermi (ci) da accuse pesanti e insensate… - sirivsblaxk : RT @wolfstargcooc: sapete cosa mi fa stare davvero male? essere qui, per la seconda volta, a difendermi (ci) da accuse pesanti e insensate… - voidandstars : RT @wolfstargcooc: sapete cosa mi fa stare davvero male? essere qui, per la seconda volta, a difendermi (ci) da accuse pesanti e insensate… -

Ultime Notizie dalla rete : Pesanti accuse The Sinking City rimosso dagli store e Frogwares muove pesanti accuse contro il publisher Eurogamer.it Lindt vende segretamente cioccolato di bassa qualità: l’accusa della Russia

Il cioccolato è certamente uno dei generi alimentari più amati in tutto il mondo. Essendo apprezzato ugualmente da popoli e culture diverse, però, rischia a volte di generare scontri tra vari soggetti ...

Così il carcere di Reggio Calabria era diventato un luogo di villeggiatura: le accuse alla direttrice

L'inchiesta che ha portato all'arresto, condotta dal Nucleo investigativo centrale del Dap, ha svelato quella che i pm definiscono "una sistematica violazione delle norme dell'ordinamento penitenziari ...

Il cioccolato è certamente uno dei generi alimentari più amati in tutto il mondo. Essendo apprezzato ugualmente da popoli e culture diverse, però, rischia a volte di generare scontri tra vari soggetti ...L'inchiesta che ha portato all'arresto, condotta dal Nucleo investigativo centrale del Dap, ha svelato quella che i pm definiscono "una sistematica violazione delle norme dell'ordinamento penitenziari ...