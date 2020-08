Pamela Camassa che fisico! Una sirena tra le onde blu del mare (Di mercoledì 26 agosto 2020) Pamela Camassa, la compagna di Filippo Bisciglia, si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza al mare, mettendo in mostra il suo fisico tonico. Pamela Camassa (fonte Instagram @PamelaCamassareal)Pamela Camassa si sta godendo le meritate vacanze. Dopo essere uscita vittoriosa dall’edizione di Amici vip, battendo anche il compagno Bisciglia, la donna è più in forma che mai. Lei e Filippo, prima di partire, hanno aspettato che Bisciglia concludesse i suoi impegni lavorativi con Temptation Island che anche quest’anno si è confermato essere uno dei programmi più visti dell’estate. D’altronde Bisciglia è molto bravo nel condurre la trasmissione e i ... Leggi su chenews

infoitcultura : Filippo Bisciglia in lacrime | Pamela Camassa colpisce al cuore - zazoomblog : Filippo Bisciglia in lacrime Pamela Camassa colpisce al cuore - #Filippo #Bisciglia #lacrime #Pamela… - infoitcultura : Pamela Camassa fidanzata Filippo Bisciglia: retroscena sul primo incontro - infoitcultura : Io e Te, Filippo Bisciglia si confessa: Temptation e l’amore per Pamela Camassa - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Filippo Bisciglia di Temptation Island e l'amore per Pamela Camassa: santa subito -