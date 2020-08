Osimhen: «De Laurentiis e Gattuso sono come padri per me» (Di mercoledì 26 agosto 2020) In diretta la conferenza stampa di presentazione al Napoli dei nuovi arrivati Victor Osimhen e Amir Rrahmani con loro anche il vicepresidente Edo De Laurentiis Queste le parole del nuovo attaccante azzurro: Quanto sono stati importanti per la tua scelta i colloqui avuti con De Laurentiis e Gattuso? «Il mio rapporto è ottimo con entrambi, sono entrambi come un padre. ho ricevuto grandissime manifestazioni d’affetto da tutti i fan» Quando è stato il momento preciso in cui hai deciso per il Napoli «Credo che il momento preciso è stato proprio l’incontro con il presidente e il tecnico. È veramente difficile ricevere tutto l’amore che ho ricevuto da solo e per un giovane giocatore è ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Osimhen: «#DeLaurentiis e #Gattuso come padri per me» La conferenza stampa ufficiale di presentazione di Victor O… - BelpassoAlberto : RT @Spazio_Napoli: - Spazio_Napoli : - titty_napoli : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Se sommiamo gli acquisti dello scorso ritiro, poi gennaio e Osimhen, abbiamo sfondato il muro dei 300mln:… - _SiGonfiaLaRete : Conferenza #Napoli, #ADL: 'Non faremo saldi sul mercato, #Zielinski ha rinnovato. #Gattuso: “#Osimhen può darci sol… -