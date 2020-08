Multa in arrivo per Salvini: non ha indossato la mascherina a Benevento (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 agosto)Sono diverse le foto sui social di Matteo Salvini che mostrano il leader della Lega fare selfie e scambiare sorrisi e saluti con i suoi sostenitori a Benevento, in Campania, dove è stato in visita il 25 agosto in vista delle elezioni regionali di settembre. Non è la prima volta – basti pensare ai “bagni di folla” a Milano Marittima – ma a differenza di altre volte a vigilare sul mantenimento della distanza fisica e il rispetto delle norme anti-Coronavirus c’è Clemente Mastella. Così il sindaco di Benevento, storico esponente della Democrazia Cristiana, ha deciso di sanzionare il politico leghista. «Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà Multato per non aver indossato la ... Leggi su open.online

crazygio77 : La #Sardegna doveva fare semplicemente come l’#Islanda, tampone obbligatorio in arrivo, secondo tampone dopo 4-6 gi… - RunawayCiauz : Ieri sera mentre tornavo a casa in macchina sono passato per sbaglio sulla corsia riservata ai taxi e ai bus, quind… - MariaGr67429100 : - Cinzy08_ : RT @_MyWorldAizram_: Günaydin, riflessione sul bacio. Bellissimo e dolcissimo, solo che non abbiamo fatto in tempo a vederlo questo bacio c… - myangels1d : RT @_MyWorldAizram_: Günaydin, riflessione sul bacio. Bellissimo e dolcissimo, solo che non abbiamo fatto in tempo a vederlo questo bacio c… -

Ultime Notizie dalla rete : Multa arrivo Multa in arrivo per Salvini: non ha indossato la mascherina a Benevento Open Bollettino Covid-19, 26 agosto: restrizioni ma non lockdown in arrivo?

Coronavirus Italia. Nel bilancio del 26 agosto ecco la curva epidemica in Italia. Sono venute a mancare anche oggi 13 persone, di cui 11 nei giorni scorsi che il Veneto non aveva ancora contabilizzato ...

LG Wing: in video il primo smartphone con schermo rotante! Eccolo in azione

Si parla da tempo di LG Wing, un terminale Android in arrivo nei prossimi mesi e che sembra offrire una novità vera e propria nel design come anche nel form factor grazie alla presenza di due schermi, ...

Coronavirus Italia. Nel bilancio del 26 agosto ecco la curva epidemica in Italia. Sono venute a mancare anche oggi 13 persone, di cui 11 nei giorni scorsi che il Veneto non aveva ancora contabilizzato ...Si parla da tempo di LG Wing, un terminale Android in arrivo nei prossimi mesi e che sembra offrire una novità vera e propria nel design come anche nel form factor grazie alla presenza di due schermi, ...