Moser e Cecilia Rodriguez: nuovi colpi di scena sulla fine della relazione (Di mercoledì 26 agosto 2020) Gabriele Parpiglia torna nuovamente a rivelare dettagli sulla fine della love story tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Secondo Gabriele Parpiglia che ha firmato un nuovo articolo per il settimanale Chi il motivo della rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non riguarda il presunto flirt con Anna Safrocik (smentito subito dopo da entrambi) ma … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Anche la storia tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è finita dopo il lockdown e pare che il motivo sia l'eccessiva gelosi… - ilgiornale : Anche la storia tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è finita dopo il lockdown e pare che il motivo sia l'eccessiv… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si dicono addio: Un lungo tira e molla fino alla rottura - #Cecilia #Rodriguez… - blogtivvu : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: gelosia e like, motivi della rottura e segnali distensivi, Chi Magazine ricostru… - blogtivvu : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: gelosia e like, motivi della rottura e segnali distensivi -

Ultime Notizie dalla rete : Moser Cecilia

La storia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si è conclusa. Spazio per ricucire sembra non essercene (ma mai dire mai). Questo almeno è ciò che assicura il magazine Chi che nell’ultimo numero in ...Poi Ignazio si è goduto la Costa Smeralda insieme con Andrea Damante, lontano da Cecilia e vicino " questa è una new entry " alla modella Caterina M Bernal. Sui social, nelle foto sexy di lei in ... P ...