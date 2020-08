Modolo, bambino cade dall’auto in corsa: non indossava la cintura (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un bambino è caduto dall’auto del padre sull’autostrada che va da Modolo a Magomadas: è ricoverato in ospedale. Un volo dall’automobile del papà che correva lungo la strada provinciale 35 tra Modolo e Magomadas: un bambino di appena cinque anni è adesso ricoverato in ospedale dopo essere caduto dall’ auto in corsa. A quanto risulta … L'articolo Modolo, bambino cade dall’auto in corsa: non indossava la cintura proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

