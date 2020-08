Mino Raiola a Castel di Sangro per Bernardeschi e Lozano (Di mercoledì 26 agosto 2020) Kiss Kiss Napoli annuncia l’arrivo di Mino Raiola a Castel di Sangro. Dopo aver sbrogliato – ovviamente a suo favore – la matassa Ibrahimovic e in attesa di affrontare quella Donnarumma, il celebre procuratore è approdato a Castel di Sangro, nel ritiro del Napoli, per affrontare una o più questioni: il possibile approdo in azzurro di Bernardeschi in uno scambio con la Juventus che includa Milik. E poi c’è anche il capitolo Lozano. Il Napoli al momento ha una rosa extralarge e nonostante le battute di De Laurentiis su presunti avvoltoi, il club ha l’impellente esigenza di sfoltire – e di tanto – la rosa. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

