Meno positivi e casi gravi. E la Lombardia festeggia: zero rianimazioni in più (Di mercoledì 26 agosto 2020) Francesca Angeli In un giorno 878 contagi su 72mila tamponi. Speranza chiama Madrid: "Lavoriamo insieme" Molti nuovi casi ma in calo rispetto al giorno precedente. Il bollettino quotidiano conferma un andamento costante che mostra una situazione che al momento richiede attenzione ma resta sotto controllo. I numeri: sono in tutto 261.174 i contagiati da Covid 19 in Italia con gli 878 nuovi casi registrati ieri mentre erano 953 due giorni fa. Le vittime sono 4 come nel giorno precedente. Sono 72.341 i tamponi effettuati. Il Lazio con 143 nuovi positivi e la Campania con 138 sono le regioni con i maggiori incrementi giornalieri. Se si guarda al dato dei ricoveri in terapia intensiva, uno degli indicatori cruciali per alzare l'allerta sull'epidemia, si evidenzia che in Lombardia il dato è sostanzialmente ... Leggi su ilgiornale

Lockdown contro il covid: è stato davvero un bene? Una nuova teoria al riguardo, comincia a farsi strada. I lockdown? “Sono eccessivamente traumatici e costosi”, è la conclusione del Wall Street Journ ...

Sono 15 le persone attualmente positive al Covid a Quartu Sant'Elena. Il numero è più che raddoppiato nel giro di una settimana quando i positivi erano sei, tutti giovani probabilmente contagiati nell ...

