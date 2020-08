Lazio, Parolo: «Abbiamo poca esperienza in Champions, ma è una nuova sfida» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il centrocampista della Lazio Marco Parolo è intervenuto nel ritiro di Auronzo di Cadore. Ecco le parole riportate dal sito ufficiale Il centrocampista della Lazio Marco Parolo è intervenuto nel ritiro di Auronzo di Cadore. Ecco le parole riportate dal sito ufficiale: «Spero che Lucas Leiva torni il prima possibile perché per noi è fondamentale, come lui Lulic: io cercherò di farmi trovare pronto tutte le volte che verrò chiamato in causa. Qui in ritiro vogliamo resettare e ripartire, creando delle basi importanti». EUROPA – In Champions League pochi di noi hanno esperienza, l’affronteremo però con lo spirito e l’entusiasmo della prima volta. Per noi è una nuova sfida ... Leggi su calcionews24

