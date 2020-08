Juventus, McKennie andrà in prima squadra: niente Under 23 per lui (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il prossimo acquisto della Juventus, Weston McKennie, andrà direttamente in prima squadra su desiderio di Andrea Pirlo La Juventus è vicina all’acquisto del centrocampista Weston McKennie, attualmente in forza allo Schalke 04. Il calciatore statunitense andrà direttamente in prima squadra, e non in Under 23, come riporta una nostra fonte. Il neo tecnico bianconero, Andrea Pirlo, vuole fortemente McKennier fin da subito per le sue enorme potenzialità viste in Germania. Il tecnico punterà quindi molto su di lui in vista della prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

