Incidente stradale, donna travolta mentre passeggia con le amiche (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ieri sera a Cicciano una donna, mentre passeggiava con le sue amiche in via Monte della Taglia è stata travolta da un'automobile, perdendo molto sangue. La donna è stata soccorsa dalle amiche che ... Leggi su napolitoday

AcidamenteBea : RT @FreakManVirtue: Prima salterà fuori che le condizioni non sono serie ma stabili, poi salterà fuori che non era covid ma un incidente st… - siracusaoggi : (Incidente stradale a Pachino, scontro tra una Golf e una Panda: nessun ferito) - - News24Italy : #Coinvolto in un incidente stradale, viene sottoposto al test: aveva assunto droga - marcellomsg : RT @tuttobiciweb_it: Cosa fare in caso di #incidente stradale? Ecco i consigli dell'avvocato di #Zerosbatti Federico Balconi per i #ciclist… - Yogaolic : Incidente a San Giuliano, perde il controllo della moto e si schianta: morto un uomo -