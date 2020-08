Formula 1 – Verstappen si nasconde: “Spa mio circuito preferito ma l’obiettivo è il secondo posto” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Spa è il tracciato favorito di Max Verstappen, ma Max Verstappen e la sua Red Bull non sono i favoriti per la gara di Spa. La monoposto della scuderia di Milton Keynes mal si adatta al circuito belga, ragione per la quale il pilota olandese nasconde le sue ambizioni di vittoria dietro la volontà di mantenere il secondo posto nella classifica piloti: “Spa è un po’ più un tracciato da ‘vecchia scuola’ con poche via di fuga in diversi punti, per questo è il mio preferito. – ha dichiarato Verstappen – Ma gli ultimi anni sono stati un po’ altalenanti in termini di prestazioni con la Red Bull e qui non c’è nulla di scontato. Non ci aspettiamo che questo sia il nostro weekend ... Leggi su sportfair

