Flavio Briatore positivo al Covid, la conferma del San Raffaele (Di mercoledì 26 agosto 2020) In una nota ufficiale l’ospedale San Raffaele di Milano ha confermato che Flavio Briatore è risultato positivo al Covid-19. L’imprenditore, si legge nel comunicato, era stato ricoverato “per una specifica patologia diversa dal Covid e sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo”. Dopo 24 ore di critiche, polemiche e speculazioni l’ospedale San Raffaele di Milano dà la conferma: Flavio Briatore è risultato positivo alArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

