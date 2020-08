Flavio Briatore, la conferma arriva direttamente dal San Raffaele (Di mercoledì 26 agosto 2020) Flavio Briatore è positivo al Coronavirus. La conferma è appena arrivata dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da lunedì scorso. Nel comunicato appena diffuso è specificato che l'imprenditore 70enne era arrivato nella struttura ospedaliera per una patologia diversa da Covid-19. È stato poi sottoposto a tampone, il cui esito è stato positivo. Al momento, Briatore si trova in isolamento, secondo quanto previsto dal protocollo di sicurezza. L’Ospedale, si legge ancora nella nota, "ribadisce che la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio". Questa mattina era stato lo stesso Briatore a fare ... Leggi su howtodofor

