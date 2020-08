Ex vicepresidente Barcellona: “Non credo che l’esperienza di Messi con il club sia terminata” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Jordi Mestre, ex vicepresidente del Barcellona, ha espresso la propria opinione riguardo alla questione Messi. Il dirigente è intervenuto a Catalunya Radio: "Non credo che Messi abbia finito di giocare con la maglia del Barcellona. Il futuro del club passa da lui e spero ci possa essere modo per chiarire tutto. Messi ha dato tanto a questa società e viceversa, l'importante sarà la volontà di riuscire a trovare una soluzione". caption id="attachment 1012227" align="alignnone" width="1024" Messi (Getty Images)/caption Ex vicepresidente Barcellona: “Non credo che l’esperienza di Messi con il club sia ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Ex vicepresidente Barcellona: 'Non credo che l'esperienza di Messi con il club sia terminata' -… - teo_acm : RT @sportface2016: #Barcellona, l'ex vicepresidente sentenzia sul caso #Messi - sportface2016 : #Barcellona, l'ex vicepresidente sentenzia sul caso #Messi - MomentiCalcio : #Messi, addio al #Barcellona. L'ex vicepresidente: 'Devono sedersi e parlare, non credo andrà via -