Emma Marrone, l’intervista: “Sono definitivamente fuori dalla malattia” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Emma Marrone si è raccontata a ruota libera al magazine Grazia, facendo anche il punto sulla malattia che è tornata ad aggredirla nel 2019. Al settimanale ha confessato di aver provato un gran spavento pochi giorni fa, quando è arrivata una chiamata dal medico. “Ci risiamo“, ha pensato, convinta che doveva ricominciare tutto da capo … L'articolo Emma Marrone, l’intervista: “Sono definitivamente fuori dalla malattia” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

RDS_official : Emma Marrone: è in arrivo 'Latina', il suo nuovo (attesissimo) singolo! - SkyTG24 : Emma Marrone uscirà con un nuovo singolo il 28 agosto, svelati gli autori - fanpage : Emma Marrone annuncia #Latina, il nuovo singolo scritto per lei da Calcutta, Dardust e Petrella - andreacbrown1 : RT @F4ngirladdicte1: Visto che manca poco all’uscita di #Latina ora vi faccio un thread di motivi concreti per cui dovreste iniziare a stan… - Davide93926168 : RT @RDS_official: Emma Marrone: è in arrivo 'Latina', il suo nuovo (attesissimo) singolo! -