Davide Basolo attacca Sirius: “Discutibile quello che ha fatto”, poi difende Sammy (FOTO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Davide Basolo, noto come l’Alchimista a Uomini e Donne, ha dedicato un po’ di tempo ai fan rispondendo a diverse curiosità e nel farlo ha parlato anche di Sirius e di altri volti del talk show. A lasciare maggiormente spiazzati i follower sono state alcune considerazioni fatte sul suoi ex rivale Sammy, A quanto pare, una volta terminato il programma, il giovane ha smesso di nutrire astio nei confronti del suo antagonista. Tra le varie risposte, inoltre, sono stati fatti anche dei riferimenti all’Abate. Vediamo tutti i dettagli. Il pensiero di Davide su Sirius In queste ore, Davide Basolo si è lasciato andare con i fan parlando di Uomini e Donne e di alcuni ex partecipanti, come ad esempio Sirius. Nello ... Leggi su kontrokultura

Giusepp26551025 : RT @Viperissima_: Quindi, questo sarebbe il misterioso Alchimista, all'anagrafe Davide Basolo?! #uominiedonne - gossipblogit : Uomini e Donne, Davide Basolo: 'Non sento Giovanna Abate, Sammy Hassan bravissimo papà' (video) - toysblogit : Uomini e Donne, Davide Basolo: 'Non sento Giovanna Abate, Sammy Hassan bravissimo papà… -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Basolo Uomini e Donne, Davide Basolo attacca Briatore: “Non può dare lezioni” Lanostratv Uomini e Donne, Davide Basolo attacca Briatore: “Non può dare lezioni”

Nelle ultime ore è uscita la notizia di Flavio Briatore ricoverato in ospedale per il coronavirus e le polemiche non sono mancate. Ultimamente, infatti, l’imprenditore ha attaccato il governo e gli es ...

Chi è Antonio Spinalbese: biografia del presunto fidanzato di Belen

Venticinque anni, è uno degli hairstylist più apprezzati di Milano. Lavora in uno dei saloni più rinomati del Capoluogo Lombardo. Tra i suoi clienti, molti personaggi appartenenti al mondo dello spett ...

Nelle ultime ore è uscita la notizia di Flavio Briatore ricoverato in ospedale per il coronavirus e le polemiche non sono mancate. Ultimamente, infatti, l’imprenditore ha attaccato il governo e gli es ...Venticinque anni, è uno degli hairstylist più apprezzati di Milano. Lavora in uno dei saloni più rinomati del Capoluogo Lombardo. Tra i suoi clienti, molti personaggi appartenenti al mondo dello spett ...