Cycling: Nizzolo grabs European elite gold
It is Italy's third straight gold in the event after Matteo Trentin in 2018 and Elia Viviani in 2019.

Muggiò, Nizzolo fa il bis: è di nuovo campione italiano su strada di ciclismo

Il brianzolo Giacomo Nizzolo si è laureato per la seconda volta campione italiano su strada vincendo a Cittadella (Padova) in volata dopo 253 chilometri

Cycling: Nizzolo grabs European elite gold

ROME, 26 AGO - Italian champion Giacomo Nizzolo on Wednesday won the gold medal in a tight sprint finish to the men's elite road race cycling event at Plouay in France. Nizzolo, 31, finished less than ...

